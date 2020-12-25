Любушкин рассказал, почему мало играл за «Локомотив»

Российский хоккеист «Аризоны Койотис» Илья Любушкин рассказал о том, как выступал в московском «Локомотиве».

— Я просто давно не играл, хотел тренироваться с командой и получить игровую практику, — цитируют Любушкина «Известия». — Переговорил с Юрием Николаевичем Яковлевым (президент «Локомотива». — Прим. «СЭ»), он пошел мне на уступки и заключил контракт. До этого пообщался с «Аризоной» — там тоже посчитали, что мне полезнее провести предсезонную подготовку в «Локомотиве».

У меня была договоренность с тренерским штабом. Понимал, что меня точно не будут ставить на каждую игру. От них зависело, какие матчи я буду играть, а какие нет. Поэтому спокойно готовился к встречам. Мне дали возможность тренироваться, клуб предоставил все условия, чтобы подготовиться.

23 декабря стало известно, что 26-летний хоккеист расторг контракт с «Локомотивом». В скором времени спортсмен начнет готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».

В этом сезоне Любушкин участвовал в 5 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не набрав очков при «-4».