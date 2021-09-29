Лямся рассказал о роли Филипа Ларсена в «Салавате Юлаеве» в этом сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся ответил на вопросы журналистов после победной домашней игры с «Автомобилистом» (3:2).

— Первые двадцать минут мы провели здорово, потому что все четыре звена действовали так, как необходимо, и делали то, что мы от них хотим. Плюс здорово сыграли в большинстве, поэтому первый период удался. Во втором отрезке снова хорошо сработали в большинстве, забросили шайбы. Однако заиграли в стиле соперника, были быстрые переходы из защиты в атаку — то, что нам не нужно было делать.

В третьем периоде выбрали неправильную тактику, отдавали сопернику шайбу. По этой причине возникали моменты у наших ворот, были удаления. Из положительного отмечу нашу дисциплину, мы здорово сыграли и заслужили победу. Это был непростой матч, поэтому набранными двумя очками довольны. Но нам стоит улучшить игру под прессингом, над этим нам нужно поработать.

— Давно не играет Ларсен. Когда он будет готов?

— В общем и целом надеюсь, что он вернется как можно скорее. Посмотрим на его состояние, завтра он будет на арене после долгой паузы. Потом будем смотреть, насколько он готов к тому, чтобы вернуться в состав.

— Вы обсуждали с Ларсеном его роль в команде после возвращения в состав? Мухамадуллин по делу играет, как в первой паре, так и в первой спецбригаде.

— Мухамадуллин от игры к игре прибавляет все больше, здорово действует в равных составах, выходит в большинстве и забивает. Такая конкуренция среди защитников — это положительный момент.

— Можете отметить одну главную вещь, которую «Салавату» надо улучшить прямо сейчас?

— Думаю, нам в течение сезона нужно улучшить игру при преимуществе в одну-две шайбы, чтобы мы не думали только об атаке, а действовали умнее, потому что соперник тоже атакует. Чтобы не нарваться на контратаки, мы всегда должны думать и о защите. Не давать сопернику отыграться. Когда соперник уступает в одну-две шайбы, естественно, он старается действовать быстрее, рискованнее. Как раз в этих моментах нужно играть умнее.