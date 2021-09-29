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Хартли отметил игру голкипера Грубеца в матче «Авангарда» против «Сочи»

22:48
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).

«Мне понравилось, как развивалась наша игра по ходу встречи. Быстрый гол «Сочи» застал нас врасплох, но в то же время мне понравилось, что мы не потеряли концентрацию. Продолжали наращивать темп, забросили шайбу в самом начале второго периода, после того как соперник позволил нам играть в большинстве. Я думаю, с того момента мы стали кататься лучше и быстрее оппонентов. Сочинцы давали нам и другие возможности забросить, некоторыми мы сумели воспользоваться. Отличная командная победа. Отмечу возвращение в ворота Шимона Грубеца. Он подарил нам отличную игру», — цитирует тренера сайт сочинцев.

Дополнительная информация:

https://hcsochi.ru/media/news/avangard-sochi-press-konferentsiya/

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Иван Шитик все материалы автора

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