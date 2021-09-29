Главный тренер ЦСКА объяснил низкую результативность команды

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0 ОТ) объяснил низкую результативность своей команды.

— Напряженная игра. Соперник имел пару моментов, особенно в первом периоде. Как всегда, немного нас удаления выбили из ритма. Я считаю, в третьем периоде мы могли забить. Рад за ребят, что доиграли игру правильно и рад, что забили и выиграли.

— Когда ждать в составе игроков из списка травмированных — Светлакова, Карнаухова и Киселевича?

— В ближайшие 3-5 дней у нас будет больше информации. Пока что трудно сказать.

— Почему команда так мало забивает?

— Согласен, восемь периодов не забрасывать — это очень много. Причины есть, не одна. Думаю, игра под воротами остается под вопросительным знаком и доведение шайбы до ворот. Наши защитники мало владеют шайбой. Наши крайние нападающие должны прибавить в сохранении шайбы, в угрозе воротам. Сыграть правильно в зоне соперника и найти путь к воротам с шайбой, это должно быть ниже кругов, ниже точки вбрасывания, там нужно играть поострее, стараться обыграть своего опекуна и вылезти на ворота.

(Надежда Тонконог)