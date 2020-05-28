Лямся не хочет, чтобы Цулыгин во время матчей был на тренерской скамейке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся настаивает на том, чтобы Николая Цулыгина не было на скамейке во время матчей, сообщает «Горобзор». Планируется, что российский специалист будет наблюдать за играми в зоне, где работают видеоспециалисты команд.

Цулыгин руководил командой на протяжении двух сезонов. Он выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 года и прошел первый раунд Кубка Гагарина в 2020 году.

Лямся входит в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19