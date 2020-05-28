Лямся не хочет, чтобы Цулыгин во время матчей был на тренерской скамейке
18:11
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся настаивает на том, чтобы Николая Цулыгина не было на скамейке во время матчей, сообщает «Горобзор». Планируется, что российский специалист будет наблюдать за играми в зоне, где работают видеоспециалисты команд.
Цулыгин руководил командой на протяжении двух сезонов. Он выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 года и прошел первый раунд Кубка Гагарина в 2020 году.
Лямся входит в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ-2018/19
Дополнительная информация:
https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/43002-lamsa-nastaivaet-na-tom-chtoby-culygina-ne-bylo-na-skameyke-vo-vremya-matchey
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