Мичков: «Очень рад, что получилось дебютировать в первой игре»

Нападающий СКА Матвей Мичков прокомментировал первую победу в регулярном чемпионате над череповецкой «Северсталью» (3:2) и свой дебют в КХЛ.

— Какие впечатления от первой игры в КХЛ?

— Впечатления самые положительные. Очень рад, что получилось дебютировать в первой же игре. Партнеры меня поддерживали. Спасибо руководству и тренерскому штабу, что доверили мне сегодня сыграть в основе.

— Какие были мысли, когда не реализовали выход «один на один»?

— Забить, к сожалению, не получилось. Но самое главное, что мы выиграли. Будем работать, чтобы забивать такие моменты.

— С вашего паса началась победная голевая атака, но вам не записали передачу в статистику. Обидно?

— Нет, а какая обида, если команда забила гол? Не важно, кто отдал, а кто забил. Самое главное, что нам удалось добыть два очка. Двигаемся дальше — уже забыли эту игру.

— За сколько часов до матча вы узнали, что играете сегодня? Как чувствовали себя до матча? Волновались?

— Узнал вчера. Особо не волновался, так как я уже играл на предсезонном турнире. Можно сказать, что дебютировал чуть раньше, чем начался сезон. Выходил уверенно, ничего не боялся.

— Как вам скорости КХЛ? С какой смены привыкли?

— С первой же смены старался влиться, вкатиться и привыкнуть к скоростям. Со второй смены, наверное, это уже удалось сделать. Привык и к скоростям, и к сильным передачам, и к взрослому хоккею.

— Большую часть матча вы провели в первом звене. Удивились такому доверию от тренерского штаба?

— Да. Спасибо им большое за то, что доверили мне сыграть сегодня в первом звене. Надеюсь, что я не подвел их ожидания.