Лукаш Радил: «Гудачек не дал реализовать те шансы, которые были у минского «Динамо»

Форвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:0).

— Сложная игра, в первую очередь хотел бы отметить Гудачека, который держал нас, — приводит слова Радила официальный сайт КХЛ. — Те шансы, которые были у соперника, он реализовать не дал. Соглашусь с тем, что ключевую роль сегодня сыграли действия в неравных составах. Снова упомяну Гудачека, что-то ребята поймали на себя.