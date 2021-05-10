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Лучший снайпер «Барыса» в прошедшем сезоне продлил контракт с клубом

17:12
Якоб Лилья. Фото ХК «Барыс».
Якоб Лилья. Фото ХК «Барыс».
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Шведский нападающий Якоб Лилья продлил односторонний контракт с «Барысом» до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт команды.

В прошедшем сезоне Лилья стал лучшим снайпером команды по итогам регулярного чемпионата. В своем дебютном сезоне в КХЛ форвард сыграл 59 матчей и заработал 35 (20+15) баллов. В плей-офф Якоб провел шесть встреч и отметился одной заброшенной шайбой.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/yakob-lilya-ostayotsya-v-baryse/

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