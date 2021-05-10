Лучший снайпер «Барыса» в прошедшем сезоне продлил контракт с клубом

Шведский нападающий Якоб Лилья продлил односторонний контракт с «Барысом» до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт команды.

Якоб Лилья остаётся в «Барысе» еще на один год ?https://t.co/nTWq2JsT9J pic.twitter.com/5y3LgZztVW — ХК Барыс (@AstanaBarys) May 10, 2021

В прошедшем сезоне Лилья стал лучшим снайпером команды по итогам регулярного чемпионата. В своем дебютном сезоне в КХЛ форвард сыграл 59 матчей и заработал 35 (20+15) баллов. В плей-офф Якоб провел шесть встреч и отметился одной заброшенной шайбой.