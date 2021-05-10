Лучший снайпер «Барыса» в прошедшем сезоне продлил контракт с клубом
17:12
Шведский нападающий Якоб Лилья продлил односторонний контракт с «Барысом» до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт команды.
В прошедшем сезоне Лилья стал лучшим снайпером команды по итогам регулярного чемпионата. В своем дебютном сезоне в КХЛ форвард сыграл 59 матчей и заработал 35 (20+15) баллов. В плей-офф Якоб провел шесть встреч и отметился одной заброшенной шайбой.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/yakob-lilya-ostayotsya-v-baryse/
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