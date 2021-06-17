Лучший нападающий ЧМ-2021 подписал контракт с «Авангардом»
18:25
«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта со словацким нападающим Петером Цеглариком. 25-летний хоккеист будет выступать за омский клуб под 34 номером.
В минувшем сезоне Цегларик провел 49 матчей за шведский «Лександ» и набрал 41 (20+21) очко. За восемь матчей на ЧМ-2021 в составе сборной Словакии форвард забросил 5 шайб и отдал 6 результативных передач. Он был признан лучшим нападающим турнира.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю