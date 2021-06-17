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Алексей Жамнов назначен новым руководителем проекта «Академия «Спартак»

18:28
Алексей Жамнов. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Алексей Жамнов. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
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Алексей Жамнов стал новым руководителем проекта «Академия «Спартак».

«Ждем новых успехов от воспитанников академии — с переходом на взрослый уровень в клубной системе «Спартака», — говорится в Instagram клуба.

Это совместный проект хоккейного клуба «Спартак» и департамента спорта Москвы. Главным тренером проекта стал Сергей Суярков, у которого есть работы в юниорской сборной России.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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