Стала известна зарплата Лехтеря в «Спартаке»

Нападающий Йори Лехтеря подписал новый однолетний контракт с московским «Спартаком». Как стало известно «СЭ», зарплата 33-летнего хоккеиста составит 35 миллионов рублей в год.

В сезоне-2020/21 финн провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 44 (9+35) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырех матчах.