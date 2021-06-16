«Локомотив» заключил контракт с Ридом Буше
15:59
«Локомотив» заключил контракт с бывшим нападающим «Авангарда» Ридом Буше, сообщает пресс-служба ярославской команды.
27-летний американец перешел в «Локомотив» в результате обмена — омский клуб получил денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Буше провел 72 матча за «Авангард» и набрал 65 (32+33) очков. Вместе с омской командой форвард завоевал Кубок Гагарина-2021.
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