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«Локомотив» заключил контракт с Ридом Буше

15:59
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«Локомотив» заключил контракт с бывшим нападающим «Авангарда» Ридом Буше, сообщает пресс-служба ярославской команды.

27-летний американец перешел в «Локомотив» в результате обмена — омский клуб получил денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Буше провел 72 матча за «Авангард» и набрал 65 (32+33) очков. Вместе с омской командой форвард завоевал Кубок Гагарина-2021.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hclokomotiv/status/1405145887882555392

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