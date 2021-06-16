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«Спартак» продлил контракт с нападающим Йори Лехтеря

16:15
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«Спартак» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Йори Лехтеря.

Соглашение с финским нападающим рассчитано на один сезон, который станет для него вторым в столичном клубе.

В сезоне-2020/21 33-летний Лехтеря провел в общей сложности 45 матчей и набрал 46 (9+37 очков), став лучшим бомбардиром клуба.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/novyy-kontrakt-yori-lekhterya/

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