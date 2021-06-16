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Чинахов рассказал, как ему пришла в голову идея отвезти Кубок Гагарина на могилы Черепанова и Вьюхина

13:36
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Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, ставший обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда», рассказал, почему решил привезти трофей на могилы Алексея Черепанова и Александра Вьюхина.

«Это произошло, когда определились даты, в которые Кубок Гагарина будет у каждого из членов команды. Тогда сели с мамой и решали, что будем делать. Я лично был знаком с Сашей Вьюхиным, поэтому хотелось к нему привезти трофей. И тем более к Алексею Черепанову — я следил за его карьерой, это был мой кумир детства. Ну или если не кумир, то всё равно очень вдохновляла его игра. Поэтому наше с мамой совместное решение было повезти Кубок Гагарина на их могилы. Моя мама с Вьюхиным были хорошими друзьями. Он мне обещал привезти чемпионскую клюшку, постоянно давал поиграть в блин с ловушкой. А в итоге так получилось, что я ему привез Кубок. Думаю, ему было бы приятно», — приводят «Известия» слова Чинахова.

Алексей Черепанов, выступавший за «Авангард», умер осенью 2008 года во время игры с «Витязем». Александр Вьюхин погиб в авиакатастрофе вместе с ярославским «Локомотивом» осенью 2011 года.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1176752/aleksei-fomin/zhal-chto-ne-ochutilsia-v-toi-pobednoi-razdevalke

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