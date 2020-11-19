«Локомотив» уступил «Йокериту», продлив серию поражений до трех матчей

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Йокериту» со счетом 1:4.

На гол Атте Охтамы гости ответили точными бросками Джонатана Пудаса, Ээли Толванена, Брайана О'Нейлла и Йессе Йоэнсуу.

Ярославцы продлили серию поражений до трех матчей — до этого команда уступила «Автомобилисту» (1:2) и ЦСКА (1:3).

После этого матча «Локомотив» с 36 очками занимает третье место в Западной конференции, «Йокерит» с 25 очками — на восьмой строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Пудас — 2 (Йенсен), 15:52 — 0:1. Толванен — 3 (бол., Хаапала, Пудас), 18:12 — 0:2. Охтамаа — 4 (Каюмов, Алексеев), 23:42 — 1:2. О`Нилл — 5 (мен., Лехтонен), 27:31 — 1:3. Йоэнсуу — 3 (О`Нилл, Йенсен), 37:33 — 1:4.

Вратари: Коновалов (Паскуале, 20:00) — Линдбек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (17+9+14) — 23 (10+7+6).

Судьи: Одиньш, Фатеев.

19 ноября. Ярославль. «Арена-2000». 1827 зрителей.