Ротенберг — о победе над ЦСКА: «Наша «ленинградская тики-така» — это козырь, который мы должны использовать»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (6:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хочу поблагодарить соперника, очень сильная команда. Наши ребята — молодцы, сыграли с огоньком, душой, друг за друга, выполнили игровое задание. Наша «ленинградская тики-така» — это козырь, который мы должны использовать», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА третий раз подряд в этом сезоне обыграл ЦСКА. С 55 очками петербуржцы занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА (46 очков) идет шестым на «Западе».

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Торпедо», а ЦСКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры пройдут 23 декабря.