«Локомотив» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ
«Локомотив» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 9 октября в Ярославле. Хозяева победили со счетом 1:0.
Видео лучших моментов матча «Локомотив» и «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Лидеры Западной конференции забросили только одну шайбу- нападающий ярославцев Георгий Иванов отличился на 59-й минуте встречи. Благодаря этой победе «Локомотив» (25 очков) стал единоличным лидером Запада.
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14.10
|9.10
|16:30
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Барыс – Трактор
|2 : 1
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|1 : 0
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|0 : 1 ОТ
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|6 : 2
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 3 ОТ
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|5 : 1
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