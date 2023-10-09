«Локомотив» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 9 октября в Ярославле. Хозяева победили со счетом 1:0.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» и «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Лидеры Западной конференции забросили только одну шайбу- нападающий ярославцев Георгий Иванов отличился на 59-й минуте встречи. Благодаря этой победе «Локомотив» (25 очков) стал единоличным лидером Запада.

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