«Локомотив» сохранил права на Красковского

«Локомотив» повторил контрактное предложение, сделанное ранее «Металлургом» форварду Павлу Красковскому. Хоккеист подпишет двухлетнее соглашение с родным клубом, сообщает Twitter команды из Ярославля.

? Центральный нападающий Павел Красковский останется игроком ярославского клуба.



Предыдущий контракт хоккеиста с «Локомотивом» истёк 30 апреля, а 1-го мая контракт Красковскому предложил магнитогорский «Металлург». pic.twitter.com/0qQfweju6T — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 8, 2020

Контракт 23-летнего Красковского с «Локомотивом» истек 30 апреля, после чего игрок получил статус ограниченно свободного агента в КХЛ. «Металлург» сделал контрактное предложение игроку, которое «Локомотив» мог повторить или отпустить хоккеиста, получив от магнитогорцев компенсацию.

Красковский играет за первую команду «Локомотива» с 2013 года. Форвард провел 270 матчей за ярославцев в КХЛ и набрал 52 (22+30) очка.