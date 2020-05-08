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«Локомотив» сохранил права на Красковского

11:56
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«Локомотив» повторил контрактное предложение, сделанное ранее «Металлургом» форварду Павлу Красковскому. Хоккеист подпишет двухлетнее соглашение с родным клубом, сообщает Twitter команды из Ярославля.

Контракт 23-летнего Красковского с «Локомотивом» истек 30 апреля, после чего игрок получил статус ограниченно свободного агента в КХЛ. «Металлург» сделал контрактное предложение игроку, которое «Локомотив» мог повторить или отпустить хоккеиста, получив от магнитогорцев компенсацию.

Красковский играет за первую команду «Локомотива» с 2013 года. Форвард провел 270 матчей за ярославцев в КХЛ и набрал 52 (22+30) очка.

Дополнительная информация:

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Kraskovskij-ostajotsja-v-Jaroslavle-7294

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