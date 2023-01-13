Дубль Шалунова принес «Локомотиву» победу над «Северсталью»

«Локомотив» переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

В составе ярославского клуба дубль оформил нападающий Максим Шуланов. Также по голу на счету Александра Полунина, Степана Никулина, Андрея Сергеева и Максима Беляева.

За «Северсталь» забивали Никита Рожков и Давид Думбадзе.

«Локомотив» выиграл первый матч после 5 поражений подряд и с 67 очками после 51 матча находится на 4-м месте в Западной конференции. «Северсталь» с 51 баллом в 50 играх располагается на 8-й строчке Запада.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Голы: Шалунов — 21 (Беляев, Андронов), 2:45 — 1:0. Полунин — 12 (Красковский, Елесин), 19:23 — 2:0. Никулин — 11 (бол., Алексеев, Сергеев), 30:41 — 3:0. Рожков — 3 (бол., Гераськин, Пресс), 32:36 — 3:1. Сергеев — 8 (Рафиков, Алексеев), 32:47 — 4:1. Думбадзе — 6 (Моисеев, Абросимов), 33:02 — 4:2. Беляев — 2 (Шалунов), 43:50 — 5:2. Шалунов — 22, 53:01 — 6:2.

Вратари: Исаев — Самонов (Королев, 32:47, 58:35).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 25 (11+7+7) — 29 (5+13+11).

Судьи: Беляев, Юдаков.

13 января. Ярославль. Арена-2000.