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«Локомотив» подписал контракт с Паскуале на два года

17:42
Эдвард Паскуале. Фото Дмитрий Кулинич
Эдвард Паскуале. Фото Дмитрий Кулинич
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«Локомотив» подписал двухлетний контракт с вратарем Эдвард Паскуале, сообщает официальный Twitter-аккаунт КХЛ.

Сезон-2019/20 29-летний канадец провел в составе «Барыса», в регулярном чемпионате КХЛ он провел 46 матчей, коэффициент надежности — 2,03, процент отраженных бросков — 93. Также Паскуале провел 5 игр в плей-офф, коэффициент надежности — 1,28, процент отраженных бросков — 96.

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