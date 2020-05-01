«Локомотив» подписал контракт с Паскуале на два года

«Локомотив» подписал двухлетний контракт с вратарем Эдвард Паскуале, сообщает официальный Twitter-аккаунт КХЛ.

Сезон-2019/20 29-летний канадец провел в составе «Барыса», в регулярном чемпионате КХЛ он провел 46 матчей, коэффициент надежности — 2,03, процент отраженных бросков — 93. Также Паскуале провел 5 игр в плей-офф, коэффициент надежности — 1,28, процент отраженных бросков — 96.

.@hclokomotiv заключил двухлетний контракт с голкипером Эдвардом Паскуале#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) May 1, 2020

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