Ярославский "Локомотив" выразил благодарность тренеру Дмитрию Квартальнову за работу в клубе. Сегодня, 1 мая, 53-летний специалист возглавил "Ак Барс".

– ХК "Локомотив" выражает благодарность Дмитрию Вячеславовичу Квартальнову и тренерам Игорю Юрьевичу Горбенко, Павлу Владимировичу Зубову, Нормунду Силиньшу за плодотворную работу с нашей командой и весомый вклад в развитие молодых игроков. Желаем успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении железнодорожников.

53-летний Квартальнов работал в "Локомотиве" с 2017 года. В нынешнем сезоне ярославский клуб уступил СКА (1–4) во втором раунде плей-офф.