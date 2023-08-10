«Локомотив» одержал волевую победу над «Барысом» на турнире в Казани

«Локомотив» в матче предсезонного турнира в Казани одержал волевую победу над «Барысом» со счетом 2:1. В каждом из периодов команды забросили по одной шайбе.

Кубок TANECO

«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)