«Локомотив» обыграл «Спартак», команды отличились только в серии буллитов
21:47
«Локомотив» взял верх над «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ — 1:0. Единственная шайба была заброшена в серии буллитов. Победный бросок на счету Павла Красковского.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Красковский.
Вратари: Паскуале — Гудачек.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 48 (15+20+9+4) — 28 (10+7+8+3).
Судьи: Наумов, Раводин.
20 октября. Ярославль. «Арена-2000». 1809 зрителей.
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