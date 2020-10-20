«Локомотив» обыграл «Спартак», команды отличились только в серии буллитов

«Локомотив» взял верх над «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ — 1:0. Единственная шайба была заброшена в серии буллитов. Победный бросок на счету Павла Красковского.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Красковский.

Вратари: Паскуале — Гудачек.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 48 (15+20+9+4) — 28 (10+7+8+3).

Судьи: Наумов, Раводин.

20 октября. Ярославль. «Арена-2000». 1809 зрителей.