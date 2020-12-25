«Локомотив» обыграл «Сочи»
«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» со счетом 6:3.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
Голы: Валенцов — 1 (Карьялайнен, Руденков), 6:13 — 0:1. Каюмов — 7 (Ландер), 21:17 — 1:1. Петьков — 3 (Точицкий, Шмелев), 22:55 — 1:2. Володин — 3 (бол., Петьков, Шмелев), 24:52 — 1:3. Петерссон — 8 (Ткачев, Коршков), 27:48 — 2:3. Красковский — 12 (Каюмов, Рафиков), 28:26 — 3:3. Баранцев — 1 (Ландер, Черепанов), 46:49 — 4:3. Ильенко — 3, 48:11 — 5:3. Алексеев — 10 (Ильенко), 51:20 — 6:3.
Вратари: Коновалов (Паскуале, 25:33) — Третьяк (Красиков, 51:20).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 43 (17+11+15) — 25 (11+10+4).
Судьи: Гофман, Щенев.
25 декабря. Ярославль. «Арена-2000».
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