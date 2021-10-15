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Анисимов продолжит карьеру в «Локомотиве»

16:20
Артем Анисимов. Фото AFP
Артем Анисимов. Фото AFP
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По информации «СЭ», нападающий Артем Анисимов продолжит карьеру в «Локомотиве».

Ярославский клуб объявит о подписании форварда в ближайшее время.

Анисимов — воспитанник «Локомотива», он выступал за основную команду железнодорожников с 2005 по 2007 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

Предыдущей командой 33-летнего россиянина была «Оттава». В межсезонье хоккеист был на просмотре в «Колорадо», но клуб не стал подписывать с ним контракт.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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