По информации «СЭ», нападающий Артем Анисимов продолжит карьеру в «Локомотиве».

Ярославский клуб объявит о подписании форварда в ближайшее время.

Анисимов — воспитанник «Локомотива», он выступал за основную команду железнодорожников с 2005 по 2007 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

Предыдущей командой 33-летнего россиянина была «Оттава». В межсезонье хоккеист был на просмотре в «Колорадо», но клуб не стал подписывать с ним контракт.