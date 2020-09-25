«Локомотив» дома проиграл «Нефтехимику»

«Локомотив» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Нефтехимику» (2:3). Победную шайбу у гостей забросил нападающий Либор Гудачек. Для «Нефтехимика» это вторая победа подряд после 4 поражений.

Напомним, что ярославцы не вышли на предыдущую игру против «Куньлуня», за что им было засчитано поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Хайруллин — 1 (Осипов), 15:19 — 0:1. Каюмов — 2 (бол., Алексеев), 31:27 — 1:1. Буцаев — 1, 32:03 — 1:2. Гудачек — 1 (Рантакари, Хайруллин), 39:40 — 1:3. Дарьин — 1 (Каюмов), 43:58 — 2:3.

Нереализованный буллит: Ковалев (Локомотив), 34:32 (Вратарь).

Вратари: Коновалов (58:40 — 59:04, 59:22) — Иванников.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 50 (11+17+22) — 40 (15+16+9).

Судьи: Белов, Мочалов.

25 сентября. Ярославль. «Арена-2000».