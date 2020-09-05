«Локомотив» дома обыграл «Амур»

«Локомотив» победил «Амур» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Ландер и Магнус Свенссон-Пяярви. «Локо» набрал четыре очка и вышел на первое место в Западной конференции. «Амур» идет последним на Востоке — ноль очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ландер — 1 (Каюмов, Петерссон), 23:57 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 2 (бол., Осипов, Ткачев), 48:33 — 2:0.

Вратари: Исаев — Киселев.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 49 (13+17+19) — 16 (9+2+5).

Судьи: Ансонс, Букин.

5 сентября. Ярославль. «Арена-2000».