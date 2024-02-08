Трансляция игры «Локомотив» — «Адмирал» в Кинопоиске начнется в 18.50

Ярославский «Локомотив» дома на территории «Арены-2000» примет владивостокский «Адмирал» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 8 февраля, в четверг. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Локомотив» — «Адмирал» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.50 мск.

Ознакомиться с ключевыми событиями встречи регулярки КХЛ «Локомотив» — «Адмирал» можно в матч-центре «СЭ».

«Локомотив» тренера Игоря Никитина уже обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ от Западной конференции. «Адмирал» под руководством Леонида Тамбиева идет на 11-й строчке на «Востоке» с 47 баллами.

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