Минское «Динамо» на своем льду примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 8 февраля, в четверг. Игра на территории «Минск Арены» начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Динамо» Минск — ЦСКА можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события игры «Динамо» Минск — ЦСКА в текстовом формате будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Динамо» под руководством Дмитрия Квартальнова набрало 59 очков и идет на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции после 60 матчей. ЦСКА тренера Сергея Федорова располагается на седьмом месте с 66 баллами на Западе после 60 встреч.

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