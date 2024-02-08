«Ак Барс» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Ак Барс» в Казани на льду домашней «Татнефть-Арены» сыграет против челябинского «Трактора» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ак Барс» — «Трактор» можно будет в онлайн-сервисе Кинопоиск по платной подписке, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 18.45 мск.
Следите за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Трактор» в текстовом формате с помощью матч-центра «СЭ».
Казанская команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова набрала 72 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 59 матчей. «Трактор» тренера Алексея Заварухина идет на шестом месте на Востоке с 72 баллами после 60 встреч.
3 февраля «Трактор» на своем льду в Челябинске проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|61
|24
|37
|58
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|60
|40
|20
|84
|2
|СКА
|60
|40
|20
|83
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|8.02
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|8.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|- : -
|8.02
|18:00
|
Лада – Амур
|- : -
|8.02
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|8.02
|19:00
|
Локомотив – Адмирал
|- : -
|8.02
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|8.02
|19:30
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -