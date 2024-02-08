Трансляция игры «Ак Барс» — «Трактор» в Кинопоиске начнется в 18.45

«Ак Барс» в Казани на льду домашней «Татнефть-Арены» сыграет против челябинского «Трактора» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ак Барс» — «Трактор» можно будет в онлайн-сервисе Кинопоиск по платной подписке, на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 18.45 мск.

Следите за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Трактор» в текстовом формате с помощью матч-центра «СЭ».

Казанская команда под руководством Зинэтулы Билялетдинова набрала 72 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 59 матчей. «Трактор» тренера Алексея Заварухина идет на шестом месте на Востоке с 72 баллами после 60 встреч.

3 февраля «Трактор» на своем льду в Челябинске проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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