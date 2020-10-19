Липанов вернулся в московское «Динамо»

Форвард Алексей Липанов перешел в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний нападающий три года назад покинул систему столичного клуба и играл в Северной Америке. Ранее о возвращении игрока сообщал «СЭ».

Двухсторонний контракт с Липановым рассчитан до конца сезона.

— Липанов вернулся в «Динамо», и мы этому рады, — приводит слова гендиректора Евгения Кровопускова официальный сайт клуба. — Мы следили за результатами Алексея за океаном и считаем, что именно в нашем клубе он может вернуть себе те игровые кондиции, которыми обладал на более раннем этапе своей карьеры. Все в руках самого хоккеиста. Мы понимаем, что пробиться в первую команду сходу Алексею будет не так просто, поэтому подписываем двухсторонний контракт, чтобы игрок мог получать игровую практику в большом объеме.