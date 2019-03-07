Линус Умарк: "Салават" чуть не попал в беду сегодня, но мы идем дальше"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк после шестого матча серии с "Магниткой" (3:2 ОТ, 4-2) отметил, что соперник играл лучше.
- Чуть не попали в беду сегодня, но смогли все преодолеть, и в этом задача команды, - приводит пресс-служба "Салавата" слова Умарка. - Сегодня временами они были лучше, но мы идем дальше, и это главное.
- "Металлург" перебросал нашу команду. У "юлаевцев" сегодня ключевым было сдержать натиск соперника?
- Сегодня они действительно были лучше, использовали свои моменты. Слава Богу, что в концовке третьего периода удалось сравнять счёт. Мы прошли в следующий раунд, а эта победа сделает нас сильнее.
- Ваше легионерское звено в плей-офф играет феерически. Что изменили в своей игре?
- Я бы не сказал, что мы что-то изменили, у нас и регулярный сезон был неплох. Но в плей-офф совсем другая игра, мы голодны до побед и будем прибавлять.
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https://hcsalavat.ru/news/linus-umark-eta-pobeda-sdelaet-nas-silnee/