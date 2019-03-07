Линус Умарк: "Салават" чуть не попал в беду сегодня, но мы идем дальше"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк после шестого матча серии с "Магниткой" (3:2 ОТ, 4-2) отметил, что соперник играл лучше.

- Чуть не попали в беду сегодня, но смогли все преодолеть, и в этом задача команды, - приводит пресс-служба "Салавата" слова Умарка. - Сегодня временами они были лучше, но мы идем дальше, и это главное.

- "Металлург" перебросал нашу команду. У "юлаевцев" сегодня ключевым было сдержать натиск соперника?

- Сегодня они действительно были лучше, использовали свои моменты. Слава Богу, что в концовке третьего периода удалось сравнять счёт. Мы прошли в следующий раунд, а эта победа сделает нас сильнее.

- Ваше легионерское звено в плей-офф играет феерически. Что изменили в своей игре?

- Я бы не сказал, что мы что-то изменили, у нас и регулярный сезон был неплох. Но в плей-офф совсем другая игра, мы голодны до побед и будем прибавлять.