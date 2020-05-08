Линдберг подписал контракт с московским «Динамо». Он дважды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Швеции

Двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции Оскар Линдберг пополнил состав «Динамо». Соглашение с московским клубом рассчитано на один год и носит односторонний характер, сообщает официальный сайт бело-голубых.

?? Welcome to the party!



Двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции Оскар Линдберг подписал контракт с московским «Динамо»!



Приветствуем новичка: https://t.co/hyZw5s849A#МыДинамо pic.twitter.com/ktb6wtsu99 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 8, 2020

Центральный нападающий начал свою карьеру в родном городе Шеллефтео, после чего перебрался в Северную Америку. Там игрок стал известен по выступлениям в клубах Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс», «Вегас» и «Оттава».

Всего в НХЛ форвард провел 252 матча, за время которых успел набрать 79 (39+40) очков при показателе полезности «плюс 7».

В 2013 и 2017 годах Оскар Линдберг в составе сборной Швеции стал чемпионом Мира.

Минувший сезон игрок провел в швейцарском «Цуге». За 46 матчей Линдберг набрал 30 (14+16) очков.