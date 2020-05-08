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Линдберг подписал контракт с московским «Динамо». Он дважды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Швеции

15:16
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Двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции Оскар Линдберг пополнил состав «Динамо». Соглашение с московским клубом рассчитано на один год и носит односторонний характер, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Центральный нападающий начал свою карьеру в родном городе Шеллефтео, после чего перебрался в Северную Америку. Там игрок стал известен по выступлениям в клубах Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс», «Вегас» и «Оттава».

Всего в НХЛ форвард провел 252 матча, за время которых успел набрать 79 (39+40) очков при показателе полезности «плюс 7».

В 2013 и 2017 годах Оскар Линдберг в составе сборной Швеции стал чемпионом Мира.

Минувший сезон игрок провел в швейцарском «Цуге». За 46 матчей Линдберг набрал 30 (14+16) очков.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/108128-oskar_lindberg_pereshel_v__moskovskoe___dinamo__

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