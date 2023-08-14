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Сегодня, 10:24

Тертышный рассказал о целях «Трактора» на предстоящий чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поделился впечатлениями от предсезонной подготовки и рассказал о цели команды на предстоящий чемпионат.

«В этом сезоне буду намного увереннее — это 100%. Потому что первый сезон был отличный, второй был не прям супер, но этот сезон уже по-другому совсем, все с чистого листа. Тем более в этом году у нас вообще половина команды новеньких. И сейчас уже мы все подружились и вообще другой состав, другая семья в этом году. Так, в принципе, все отлично, вообще чувствую себя великолепно. Цель на сезон? Минимум — это плей-офф. И потом уже нужно действовать по ступенькам, раунд раундом», — приводит слова Тертышного Metaratings.ru

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikita-tertyshnyi-cel-minimum-dlya-traktora-popast-v-plei-off-kubka-gagarina-274060/
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