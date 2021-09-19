Летом РУСАДА провело допинг-тестирование 35 российских хоккеистов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) летом проверило на допинг 35 российских хоккеистов, сообщает ТАСС.

По информации источника, в число протестированных вошли игроки «Авангарда» Максим Гончаров и Дмитрий Шевченко, Евгений Кулик и Вячеслав Основин из «Трактора», а также вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин.

Также тестирование прошли Александр Агапов и Никита Гуслистов, которые в новом сезоне сыграли за «Северсталь», Семен Демидов и Кирилл Стеклов из «Витязя», Марат Хуснутдинов и Федор Свечков из СКА, Шакир Мухамадуллин из «Салавата Юлаева», Дмитрий Овчинников из «Сибири», Александр Пелевин, выступающий за «Торпедо».

Отмечается, что большинство из протестированных выступают в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).