Коварж выступит с прощальной речью перед матчем «Автомобилиста» с ЦСКА

Вратарь Якуб Коварж выступит с прощальной речью перед болельщиками «Автомобилиста», сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Коварж обратится к фанатам перед матчем регулярного чемпионата против ЦСКА, который состоится сегодня, 19 сентября (начало — в 15.00 мск). Вчера, 18 сентября стало известно, что клуб расторг контракт с голкипером.

Перед сегодняшним матчем с прощальным словом к болельщикам «Автомобилиста» обратится голкипер Якуб Коварж, который покидает нашу команду.



Чтобы попрощаться с вратарём, который долгие годы защищал цвета нашего клуба, размещайтесь на трибунах за 10 минут до начала встречи! pic.twitter.com/LFsjHSbODR — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) September 19, 2021

33-летний Коварж выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016 год, в 2017 году голкипер вернулся в клуб из Екатеринбурга после сезона в «Северстали». В прошлом сезоне вратарь провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 26 побед, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,4 процента бросков.