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Коварж выступит с прощальной речью перед матчем «Автомобилиста» с ЦСКА

12:37
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Вратарь Якуб Коварж выступит с прощальной речью перед болельщиками «Автомобилиста», сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Коварж обратится к фанатам перед матчем регулярного чемпионата против ЦСКА, который состоится сегодня, 19 сентября (начало — в 15.00 мск). Вчера, 18 сентября стало известно, что клуб расторг контракт с голкипером.

33-летний Коварж выступал за «Автомобилист» с 2013 по 2016 год, в 2017 году голкипер вернулся в клуб из Екатеринбурга после сезона в «Северстали». В прошлом сезоне вратарь провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 26 побед, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,4 процента бросков.

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Иван Торопцев все материалы автора

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