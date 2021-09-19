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Коварж: «Всегда с особенной радостью возвращался в Екатеринбург на каждый сезон»

15:15
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Экс-вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж перед матчем с московским ЦСКА обратился к болельщикам екатеринбургского клуба.

«Екатеринбург стал для меня родным городом. И вы, болельщики, стали частью моей семьи. Всегда с особенной радостью возвращался в Екатеринбург на каждый сезон. К сожалению, наступает момент, когда нужно попрощаться и сказать «до свидания». Спасибо всем тренерам, с которыми я работал и от которых получил опыт. Спасибо руководству клуба за доверие. Спасибо всем партнерам, с которыми я выходил на лед. Отдельное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку на протяжении семи сезонов. Екатеринбург стал для меня родной любимой семьей. И с семьями не прощаются, поэтому я скажу: «До встречи!», — сказал Коварж журналистам.

18 сентября «Автомобилист» расторг контракт с чешским голкипером из-за проблем со здоровьем. 33-летний Коварж выступал за уральцев с 2013 года, с перерывом на сезон-2016/17, который Якуб провел в «Северстали».

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Михаил Скрыль все материалы автора

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