Леонид Вайсфельд: «Серьезных выводов по итогам межсезонья делать не стоит»

Известный в прошлом арбитр и функционер Леонид Вайсфельд оценил расстановку сил в КХЛ перед стартом регулярного чемпионата.

— Понятно было, что в Минске собирается не самая сильная команда, но результаты в межсезонье удивляют. Они не выиграли ни одного матча против клубов КХЛ. Я не думал, что масштаб бедствия настолько серьезный, — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

Большего ожидал от «Авангарда», хотя Боб Хартли говорит, что его не слишком волнуют результаты матчей на предсезонке. Но тут есть такой момент, как потеря Дениса Зернова. Неизвестно, на сколько выбыл ведущий форвард команды.

В прошлом году очень слабо в межсезонье выглядел «Барыс», а сейчас команда Андрея Скабелки играет совсем неплохо. СКА, наоборот, летом 2018-го рвал всех, а сейчас занял последнее место на Sochi Hockey Open, хотя у себя дома турнир выиграл.

Но серьезных выводов по итогам межсезонья делать не стоит: у всех разный уровень подготовки. Кто-то форсирует, чтобы сразу начать набирать очки, кто-то рассчитывает играть в долгую. Начнется регулярный чемпионат, и мы посмотрим.

О «Спартаке» по итогам Кубка мэра я не составил представления. Ходят легенды о жесткой предсезонке Олега Знарка и, возможно, команда еще не отошла от нагрузок. Но, насколько я знаю, у красно-белых очень хорошая атмосфера в коллективе.

Что касается ЦСКА, то они просто не форсируют подготовку, острой необходимости в этом нет. Армейцы сохранили состав, усилились Иржи Секачем и Богданом Киселевичем. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы они выступили хуже, чем в прошлом году.

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