Вайсфельд — о «Сочи»: «Команде вряд ли кто-то поможет»

Эксперт, бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Сочи», который установил антирекорд КХЛ по поражениям подряд (20). Команду может покинуть главный тренер Сергей Светлов.

«При нынешнем положении вещей команде вряд ли кто-то поможет. Самое страшное, что есть у нас в хоккее — административный ресурс», — сказал Вайсфельд.