Леонид Вайсфельд поделился мнением о будущем Сошникова и Шумакова

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, что думает о том, что форварды Сергей Шумаков и Никита Сошников все еще являются свободными агентами.

— Как вы думаете, почему такой известный игрок, как Сергей Шумаков, сейчас находится без контракта?

— Мы не знаем причины. Может, его не устраивают финансовые условия или предложения клубов. Причины могут быть разными. Это лучше должен знать его агент Шуми Бабаев.

— Также все еще без контракта Никита Сошников.

— Насколько я слышал, Сошников собрался в НХЛ. Видимо, ждет предложения оттуда.

— Они могут подписать контракты с клубами КХЛ уже после начала чемпионата?

— Все может быть. Но если Сошников собрался за океан, то будет ждать дольше. Другой вопрос, что здесь может быть какое-то предложение, от которого нельзя отказаться. Тогда он подпишет контракт в КХЛ, — сказал Вайсфельд «РБ Спорту».

Шумаков в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист», Сошников был игроком «Авангард».