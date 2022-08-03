Леонид Вайсфельд поделился мнением о будущем Сошникова и Шумакова
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, что думает о том, что форварды Сергей Шумаков и Никита Сошников все еще являются свободными агентами.
— Как вы думаете, почему такой известный игрок, как Сергей Шумаков, сейчас находится без контракта?
— Мы не знаем причины. Может, его не устраивают финансовые условия или предложения клубов. Причины могут быть разными. Это лучше должен знать его агент Шуми Бабаев.
— Также все еще без контракта Никита Сошников.
— Насколько я слышал, Сошников собрался в НХЛ. Видимо, ждет предложения оттуда.
— Они могут подписать контракты с клубами КХЛ уже после начала чемпионата?
— Все может быть. Но если Сошников собрался за океан, то будет ждать дольше. Другой вопрос, что здесь может быть какое-то предложение, от которого нельзя отказаться. Тогда он подпишет контракт в КХЛ, — сказал Вайсфельд «РБ Спорту».
Шумаков в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист», Сошников был игроком «Авангард».
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|Динамо Мн
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|Куньлунь
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|СКА
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|Сочи
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|Восточная конференция
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|Сибирь
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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