Тренер минского «Динамо» Вудкрофт объяснил, почему Жердев не прошел просмотр в команду
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт ответил на вопросы журналистов после поражения от СКА (1:4) на предсезонном турнире в Сочи.
— В первой части матча мы здорово смотрелись на фоне СКА, но потом упустили игру. Несмотря на забитый гол, мы убрали ногу с педали газа, и такие команды, как СКА, этим моментально пользуются. Сразу забили нам два гола. В третьем периоде мы играли лучше. По нам сегодня ударила слабая реализация моментов. Мы имели возможности забить, но не использовали шансы. Соперник показал, что бережно относится к моментам, и смог их реализовать. Мы получили хороший опыт. Сделаем выводы из игры и вернемся сильнее. Мы посмотрели молодых игроков. Для них такой турнир — это шанс показать себя.
— Почему «Динамо» пригласило на просмотр Николая Жердева, и почему он не прошел его?
— В нашу организацию пришло предложение подписать такого игрока, как Николай Жердев. Он хороший игрок, мы знали, что он тренировался все лето. Он был голоден вернуться в КХЛ. Думаю, он проделал хорошую работу с нами и действительно отдавался тренировкам. Но задача нашего клуба — развивать белорусскую молодежь. Тренируясь рядом с Николаем Жердевым, белорусские игроки могли почерпнуть что-то новое, улучшить свою игру в каких-то нюансах. Так или иначе Николай проделал хорошую работу для нашего клуба. Мы продолжим развивать молодых белорусских игроков.
37-летний хоккеист находился в Минске на просмотре. Он сыграл две товарищеские встречи против «Сибири» и «Северстали», в которых отметился результативной передачей.
Однако просмотровый контракт был расторгнут, на турнир в Сочи Николай с командой не отправился.
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|Витязь
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|Ак Барс
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|6
|Барыс
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|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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