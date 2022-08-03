Тренер минского «Динамо» Вудкрофт объяснил, почему Жердев не прошел просмотр в команду

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт ответил на вопросы журналистов после поражения от СКА (1:4) на предсезонном турнире в Сочи.

— В первой части матча мы здорово смотрелись на фоне СКА, но потом упустили игру. Несмотря на забитый гол, мы убрали ногу с педали газа, и такие команды, как СКА, этим моментально пользуются. Сразу забили нам два гола. В третьем периоде мы играли лучше. По нам сегодня ударила слабая реализация моментов. Мы имели возможности забить, но не использовали шансы. Соперник показал, что бережно относится к моментам, и смог их реализовать. Мы получили хороший опыт. Сделаем выводы из игры и вернемся сильнее. Мы посмотрели молодых игроков. Для них такой турнир — это шанс показать себя.

— Почему «Динамо» пригласило на просмотр Николая Жердева, и почему он не прошел его?

— В нашу организацию пришло предложение подписать такого игрока, как Николай Жердев. Он хороший игрок, мы знали, что он тренировался все лето. Он был голоден вернуться в КХЛ. Думаю, он проделал хорошую работу с нами и действительно отдавался тренировкам. Но задача нашего клуба — развивать белорусскую молодежь. Тренируясь рядом с Николаем Жердевым, белорусские игроки могли почерпнуть что-то новое, улучшить свою игру в каких-то нюансах. Так или иначе Николай проделал хорошую работу для нашего клуба. Мы продолжим развивать молодых белорусских игроков.

37-летний хоккеист находился в Минске на просмотре. Он сыграл две товарищеские встречи против «Сибири» и «Северстали», в которых отметился результативной передачей.

Однако просмотровый контракт был расторгнут, на турнир в Сочи Николай с командой не отправился.