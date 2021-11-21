Лео Комаров: «Конечно, есть желание работать со Знарком»

Нападающий СКА Лео Комаров подвели итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).

«Начали не так, как хотели. Три гола нельзя так быстро пропускать. Потом старались, но не получилось.

Знаете, с перелетами этими, мне надо было просто в игру зайти и постараться выдать все, что есть. Сейчас три игры сыграл, надо добавлять. Я играю на победу, а сейчас все проигрываем. Я командный игрок, пока ты не выигрываешь, тоже не доволен. Игра там или здесь, то же самое, это хоккей, здесь надо настроиться и быть лучше.

Знаете, всякое бывает в жизни. Работать надо, все через работу. Команда хорошая, игроки хорошие, надо просто играть больше на команду. Я бы не сказал, что мы прям здорово играем. Голы нужно забивать, и может пойдет тогда в нашу сторону. Пока паниковать не надо, но лучше надо играть.

Общались ли со Знарком? Ну конечно, есть желание. Не общались еще с ним. Надеюсь, увижу его. Отношения у меня со всеми хорошие. Сейчас я играю за СКА и буду стараться играть лучше», — заявил Комаров.

(Надежда Тонконог)