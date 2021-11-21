Нападающий ЦСКА Сергей Плотников оценил игру регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).

«Все отлично, вышли, навязали свою игру. Забили быстрые голы. В принципе, я думаю, игра шла под нашим контролем. Выиграли, все отлично, все хорошо. Завтра выходные (улыбается).

Особенных чувств вроде бы нет. Всегда настраиваешься на топ команду, а СКА — это всегда топ уровень, много хороших игроков. Такие игры для меня самые интересные, на них даже не надо настраиваться. Всегда выходишь с хорошим настроением, победить хорошую команду вдвойне приятнее.

Момент с Тимкиным? Мне явно было ни к чему с ним драться, я поэтому не стал ничего делать.

Шайба выскочила на меня, на не совсем удобную позицию. Я уже проезжал момент, уже машинально среагировал и бросил в ворота. К сожалению, или, к счастью, не попал, но она оказалась в воротах.

По их команде не могу сказать, потому что пристально не наблюдаю. С нашей стороны, мы старались не позволять развернуться их игрокам, владеть шайбой, находить передачи. Старались постоянно создавать давление, чтобы они не могли поднимать голову и распоряжаться шайбой так, как они хотят.

Система Федорова? Я не знаю, это нужно воспринимать, как должное, мы не руководители клуба, не можем решать, кто будет в команде, будет нас тренировать. Нам сказали, что у нас есть вожак, за которым мы должны идти. Мы это приняли, принимаем его философию и идем за ним», — заявил Плотников.

(Надежда Тонконог)