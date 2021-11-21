Сергей Федоров: «Много не скажешь команде после такого первого периода»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч, удалось сделать результат в первом периоде. Удачно, очень удачно начали. Хорошо сыграли в атаке. Завершение очень понравилось. Спасибо ребятам, что во втором периоде сыграли лучше. Какие-то отрезки мешают нам правильно играть все 60 минут. Поэтому команду с победой, я думаю, содержание игры мы еще посмотрим, разберем, конечно же, есть, над чем работать. На сегодня команда справилась с задачами, которые перед ней ставили.

Много не скажешь команде после такого первого периода. Но, подчеркну, что были хорошие быстрые короткие сменки, что мы просим ребят. Была интенсивность, также было силовое давление, голы, конечно же. И, как правило, поставили задачу на второй период, чтобы сыграть его лучше, по-другому, определенные нюансы. Например, не отбрасывать шайбу без давления в зону соперника. Обязательно один должен идти, отдать последние силы, чтобы оказать какое-то давление.

По Вальмарку можно сказать, что мы выдерживаем определенные сроки, чтобы травма, грубо говоря, заросла. Я думаю, мы на это еще отведем 2-3 дня и после этого начнем работать с ним на льду. На данный момент не могу сказать, поедет ли он с нами на выезд.

Матвей Гуськов чувствует себя хорошо. Решили, что другие молодые игроки чуть получше смотрятся на тренировочном процессе. Но Матвей сыграл очень маленькое количество игрового времени сегодня, но сыграл хорошо, по делу.

Я думаю, вопрос не в том, приняла ли команда систему игры, примет ли. Он в том, что ребята слушают и стараются выполнять. Я думаю, у нас опытный коллектив, я думаю, у нас есть лидеры, которые правильно поставили вопрос к себе лично и перед командой, речь о капитане и его ассистентах. Много сказать не могу, но мы имеем определенные контакты, определенный диалог как коллективно, так и на индивидуальном. Но на общем фоне нам, конечно, есть, над чем работать. И мы будем уделять внимание тем вещам, которые мы уже неплохо делаем. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что этот рабочий процесс не быстрый. Почему? Потому что надо еще и играть, отдавать эмоции и силы в игровых матчах. Я надеюсь, что нам хватит умения донести основные аспекты игры нашей команды в ближайшем будущем. Я надеюсь, до января это получится.

Чувствовалась ли неуверенная игра СКА? Легкого ничего никогда не бывает. Настраивали ребят в любой составляющей играть так, как мы видим, правильно играть. За тренеров могу сказать, что мы увидели 3 игрока 2000-го года и младше, одного игрока 95 года в обороне. Я думаю, такие кардинальные меры в линии обороны могли как-то сказаться. Наша задача была начать игру хорошо, так, как мы сделали это в Минске. И продолжать давление в зоне атаки, правильное давление в течение 60-ти минут. Могу сказать, что соперник был мобилизован, мы понимали, что у СКА будет серьезный разговор после первого периода. Поэтому мы готовились, и разбили эту игру на 3 части — периода. Мы хотели видеть нашу команду мобилизованной, делающей правильные вещи, над которыми мы работаем давно. Как я уже говорил, понимая наш тренировочный лагерь в сжатые сроки, мы перенести эти вещи на какую-то часть сезона и уделяем им огромное внимание», — заявил Федоров.

(Надежда Тонконог)