«Куньлунь» определился с еще двумя потенциальными новичками команды

Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» активизировал работу на трансферном рынке.

Еще два потенциальных новичка китайского клуба — двухметровый защитник Кайл Вуд («Кладно») и нападающий Джек Родевальд (ТПС).

26-летний Вуд в прошлом сезоне провел в чемпионате Чехии 54 матча, в которых набрал 22 (8+14) очка.

28-летний Родевальд набрал также 22 (12+10) очка, но в 50 матчах чемпионата Финляндии.

Ранее «СЭ» стало известно, что канадский нападающий Бретт Поллок, который в прошлом сезоне играл в Швеции за «Седертелье» и в Германии за «Швеннинген», предстоящий сезон проведет в КХЛ за «Куньлунь».