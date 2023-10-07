Легенда «Спартака» Романцев произвел символическое вбрасывание перед матчем «Сочи» и «Северстали»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев произвел символическое вбрасывание перед матчем «Сочи» — «Северсталь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

69-летний специалист вышел на лед в форме «Сочи».

Романцев дважды возглавлял «Спартак» — с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Кроме того, он тренировал сборную России, «Сатурн» и московское «Динамо».