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Лаури Марьямяки: «Северсталь» играла очень хорошо. Не самый лучший день для «Йокерита»

11 января 2020, 23:19
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Северстали» (2:5).

— Сегодня не самый лучший день для нас, — приводит пресс-служба КХЛ слова Марьямяки. — Очень хорошо сегодня играла «Северсталь», очень хорошая и сильная команда. У нас сегодня было слишком много удалений. Два раза играли втроем против пятерых. Результат негативный, но во вторник следующая игра. Я хотел бы поблагодарить организаторов за ту атмосферу, которую они создали для команд и для болельщиков в Таллине.

«Северсталь» победила «Йокерит» впервые с 2016 года. Ранее череповецкая команда проиграла девять подряд встреч против финского клуба

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/11/464388.html

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