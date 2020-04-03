Лаури Марьямяки: «Ниеми не показал тот хоккей, которого мы от него ждали»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Считаю, что мы сделали шаг вперед и как команда, и как организация в целом. Знали, что нужно изменить и смогли это сделать, — цитирует тренера официальный сайт КХДЛ. — В итоге добились нужно глубины состава, травм было не так много, в итоге к плей-офф мы подошли с полностью готовыми 16 форвардами и 9 защитниками.

По итогам регулярки наша команда вновь была одной из самых результативных в лиге. Микко Лехтонен, Вели-Матти Савинайнен, Хенрик Хаапала, Петри Контиола стали хорошим подспорьем в большинстве. Это то, чего нам реально не хватало год назад. Я горд тем, как мы добавили, горд тем хоккеем, в который мы играли. Конечно, нужно улучшить игру в защите, меньше пропускать и лучше действовать в меньшинстве.

— Одним из факторов успеха наверняка стало то, что команда была по-настоящему голодной до побед?

— Да, мы хотели добиться чего-то серьезного, команда хотела побеждать. Весь сезон «Йокерит» был в пятерке лучших команд Запада, прошел первый раунд, но, к сожалению, сезон был остановлен. Надеюсь, что это только раззадорило нашу команду.

— Наверное и для вас стало неожиданностью, что Янис Калниньш смог выиграть борьбу за место в воротах у Антти Ниеми?

— Янис серьезно прибавил, а что касается Ниеми... Он не показал тот хоккей, которого мы от него ждали. Антти было не просто, но он старался и был настоящим командным игроком, профессионалом. Его пример уникален: вот к вам приезжает обладатель Кубка Стэнли, у него не идет игра, но он работает с каждым днем все больше и больше. Его отношение к работе стало примером для каждого.

— Микко Лехтонен провел невероятный сезон, набрав 49 очков в регулярном чемпионате.

— В первую очередь Микко — очень хороший защитник. Катание, умение играть плотно, надежно в защите, плюс — просто невероятная физическая форма! Большая часть его бросков с дальней дистанции доходит до ворот, голова всегда поднята, точность пасов поразительная... Кроме того — мотивация, желание расти, стать лучше.

— Кто из игроков продемонстрировал наибольший прогресс?

— Ахти Оксанен провел очень хороший сезон. Конечно же Лехтонен... Даже я не ожидал от него такой игры. Вообще каждый сыграл свою роль. Но сейчас нужно смотреть в будущее, у нас одна из самых взрослых команд Лиги, ей необходимо омоложение. Нужно понять какие игроки и на какие роли нужны, и, знаете, непросто будет сказать кому-то после долгих лет в клубе о том, что пора прощаться...

— Одним из таких игроков, похоже, стал Стив Мозес.

— Стиви — хороший нападающий, но ему нужно много играть в большинстве, он умеет бросать. А в этом сезоне у нас было достаточно игроков такого плана. Мы ценим Мозеса за вклад в развитие клуба и желаем удачи в Швейцарии.