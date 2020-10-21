Лаури Марьямяки: «Мы решили, что в третьем периоде отдадим все»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:4 ОТ).

«Первые 20 минут игра была равной, команды действовали хорошо, — приводит слова тренер сайт КХЛ. — Во втором периоде «Барыс» добавил в катании, они выиграли всю борьбу. Мы решили, что в третьем периоде отдадим все. Забили один гол — и дело пошло.

У нас был очень сложный выезд: Новосибирск — Хабаровск — Нур-Султан. Конечно, команда немного устала. Мы не очень хорошо начали третий период, но первый наш гол дал хорошую энергию. Я просил ребят найти в себе силы, поскольку это был последний матч выезда, и ребятам все удалось».