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Лаури Марьямяки: «Мы решили, что в третьем периоде отдадим все»

20:02
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:4 ОТ).

«Первые 20 минут игра была равной, команды действовали хорошо, — приводит слова тренер сайт КХЛ. — Во втором периоде «Барыс» добавил в катании, они выиграли всю борьбу. Мы решили, что в третьем периоде отдадим все. Забили один гол — и дело пошло.

У нас был очень сложный выезд: Новосибирск — Хабаровск — Нур-Султан. Конечно, команда немного устала. Мы не очень хорошо начали третий период, но первый наш гол дал хорошую энергию. Я просил ребят найти в себе силы, поскольку это был последний матч выезда, и ребятам все удалось».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/21/474860.html

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