Ларионов рассказал о личных отношениях с руководством «Ак Барсом»

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал о личных отношениях с руководством «Ак Барсом».

«У нас прекрасные личные отношения с руководством «Ак Барса». Мы часто созваниваемся и обмениваемся событиями по трансферам, но не всегда переходы в Казань успешно завершаются», — цитирует Ларионова Metaratings.ru.

Он отметил, что у них дружный клуб.

«В командах переплетаются игроки и тренеры, я вижу в этом только позитив и нормальное развитие. Тот факт, что с казанским клубом не всегда получаются сделки — это не критерий каких-то разногласий. Это бизнес», — сказал Ларионов.

По ходу сезона-2023/24 «Нефтехимик» и «Ак Барс» не производили обмены игроками. Аналогичная ситуация была и в прошлом сезоне. Ранее клубы из Татарстана неоднократно производили обмены между собой.